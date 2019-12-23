Что происходит с курсом и сколько будет стоить доллар в канун Нового года – разбирались #Буквы.

Курс доллара опустился ниже 25 гривен на украинском межбанке впервые с 2016 года, и, по всей видимости, будет продолжать падать. На прошлой неделе гривна укрепилась на 17 копеек – в пятницу, 20 декабря, торги на межбанке закрылись на уровне 23,3/23,33 грн/доллар.

23 грн/доллар

По словам экономиста Алексея Куща, сейчас Национальный банк Украины пытается создать точку опоры курса на уровне 23-х с копейками гривен.

“Нацбанк фактически выкупает всю валюту по фиксированному курсу. Тем самым НБУ полностью опроверг свою позицию относительно так называемого рыночного, или “плавающего” курса гривны. То есть сейчас нет никакого “плавающего” курса гривны – Национальный банк пытается его удержать на определенной отметке”, – рассказал экономист #Буквам.

По его словам, укрепления курса гривны будет расти по мере того, как будет разрастаться пирамида ОВГЗ – когда нерезиденты массово скупают государственные бумаги. Это может продолжаться еще несколько месяцев.

При этом СМИ пишут, что к Новому году не следует ждать курс 23 грн/доллар или ниже. Скорее всего он будет 23,2 – 23,45, но не выше 24 гривен.

Убытки Национального банка

Несмотря на то, что национальная валюта с начала года укрепилась на 13 % – это оказало негативное влияние на общий финансовый результат Национального банка за 9 месяцев, который составляет 12,3 млрд грн ущерба.

Укрепление гривны – заслуга МВФ

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что укрепление курса гривны не является заслугой какого-либо правительства – это итог сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

“Это заслуга сотрудничества с МВФ. Этот тренд [падение курса доллара] начался гораздо раньше прихода правительства Гончарука. Это связано с тем, что у нас есть хорошая макроэкономическая база, которая основана на сотрудничестве с МВФ”, – сказал #Буквам Сергей Фурса.

При этом он подчеркнул, что будет ли гривна укрепляться далее, покажет сотрудничество с МВФ.

“Все упирается в то, будет ли у нас сотрудничество с МВФ? Если мы остаемся в программе с МВФ, то ничего не говорит о том, что гривна должна падать в ближайшее время. Расти она будет, скорее всего, не так активно, так как это деструктивно влияет на украинскую экономику, на конкурентоспособность украинского бизнеса и, как мы видим, на госбюджет. И уже Нацбанк обязался выкупать валюту с рынка, и понижение ставок – это должно стабилизировать курс”, – отметил он.

А вот Алексей Кущ заявил, что кредит МВФ при таком притоке спекулятивной валюты, когда Нацбанк выкупает более 1,5 млрд долларов за месяц, не указывает на то, что кредит МВФ сейчас чрезвычайно важен.

“Он был бы кстати при изменении монетарно-курсовой парадигмы – если бы мы начали сокращать рост этой пирамиды ОВГЗ и частично бы заменили ее кредитом МФВ – это позволило бы притормозить укрепление гривны и немного реанимировать экономику. Но этот кредит не выгоден спекулянтам – скупщикам ОВГЗ. Минфин говорит о необходимости кредита МВФ – но никаких обоснований для него нет. Для финансовых спекулянтов кредит МВФ – это страховка. Например, если через полгода ситуация обрушится – пирамида ОВГЗ будет разрушена, спекулянты начнут забирать свои деньги назад. Тогда они начнут покупать валюту и гривна начнет девальвировать. Вот тогда кредит МВФ для них сработает как страховка. То есть у Национального банка будет ресурс, чтобы не дать гривне сильно девальвировать”, – подытожил Алексей Кущ.

Кабмин приостанавливает выплаты из-за недовыполнения бюджета

17 декабря было принято решение временно прекратить проведение платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам из общего фонда государственного бюджета. Премьер Алексей Гончарук поручил Госказначейству прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии, соцвыплаты).

Министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что к таким методам Минфин и ответственные распорядители прибегают ежегодно “для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей – маяков дефицита и других параметров”.

Сильная гривна в слабой экономике

Экономист Алексей Кущ считает, что позитивным отнюдь нельзя назвать укрепление гривны при слабой экономике. По его мнению, сильная валюта в слабой экономике – это искусственные факторы, которые могут быть нивелированы в среднесрочной перспективе.

“Взять для примера наших трудовых мигрантов – их заработки составляют, примерно, 10 млрд долларов в год. Гривна укрепилась на 20 % и 5 % – потребительская инфляция. Это означает, что из тех 10 млрд, которые они перевели своим семьям в Украину, 2,5 млрд долларов потеряны из-за укрепления гривны и инфляции. Это огромный ресурс, который экономика потеряла за год. А если добавить сюда 5 млрд долларов кредита МВФ. Вот половину кредита МВФ мы просто выпустим в воздух из-за этой антиэкономической политики”, – отметил Алексей Кущ.

Курс гривны укрепился, а у экспортеров снизилась выручка, они стали меньше платить в госбюджет, в бюджете нет денег, и бюджет вводит картотеку на незащищенные статьи – сокращаются выплаты по Фонду регионального развития. Замораживаются инфраструктурные и социальные проекты.

“То есть люди завтра не получат новых больниц, школ, детсадов. Во-вторых, предприятия, которые могли бы выполнять эти работы, они не получат госзаказ, а соответственно заплатят еще меньше налогов”, – рассказывает экономист.

Между двух крайностей

“Наша экономика всегда почему-то находится между двух крайностей. Ранее олигархи влияли на то, чтобы наша экономика девальвировала – им было это выгодно. Они заставляли Нацбанк и Минфин это делать. Сейчас другая крайность – сейчас интересы финансово-промышленных групп отодвинуты на второй план, а вперед вышло лобби инвестиционных банкиров – уже они диктуют свою политику Минфину. Им выгоден такой высокий курс гривны – они зарабатывают на наших долгах и на валютном эквиваленте. И они зарабатывают намного больше за счет этой курсовой разницы”, – отметил Алексей Кущ.

24 декабря состоится очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего госзайма, которыми правительство финансирует дефицит бюджета. На аукционе во вторник планируется продать облигаций с максимальным сроком погашения в 2 года. Как правило, нерезиденты интересуются бумагами с погашением не раньше чем через 3 года.