В Украине начали переводить часы с 1981 года. Делается это для того, чтобы люди могли быстрее начать трудовой день.

Об этом рассказывают #Буквы.

Перевод часов на летнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.

Украина переходит на летнее время для того, чтобы люди могли быстрее начинать день и дольше работать, а на зимнее – из-за короткого светового дня и для экономии энергоресурсов.

Чтобы легче адаптироваться к новому времени после перехода следует за неделю до перевода часов ложиться на 15 минут раньше, чем обычно. Кроме того, за час до сна лучше отложить гаджеты. Перед сном не следует пить кофе.

Адаптацию к зимнему также стоит начинать за неделю.

Врачи отмечают, что после перевода часов люди могут чувствовать усталость, головную боль, изнурение и даже раздражение.

История перевода времени

Первым, кто предложил переводить время, был Бенджамен Франклин. Будущий президент США работал послом во Франции.

По его подсчетам, если жители Парижа станут просыпаться раньше в период с конца марта по конец октября, то смогут обходиться совершенно без свечей. Но тогда идею Франклина не поддержали.

Систему летнего времени предложил новозеландский энтомолог Джорж Вернон Хадсон, но его также не послушали. Стоит отметить, что Новая Зеландия никогда не переходила на летнее время.

Позже англичанин Уильям Уиллет, который обожал играть в гольф, также предложил переводить стрелки часов, ведь ради любимого хобби он был готов вставать до рассвета. Но другие в это время спали и Уиллета это огорчало.

Через год после смерти Уиллета – в 1916 году – Англия стала первой страной, которая стала использовать летнее время. Смена времени позволяла экономить уголь, такой необходимый во время Первой мировой войны. Потом и другие страны присоединились к летнему времени.

Кто переводит стрелки часов?

Более 70 стран и территорий переводят время:

США, Канада, Мексика, все страны Европы (кроме Исландии, России и Беларуси), Куба, Иран, Сирия, Иордания, Ливан, Израиль, Палестина, большинство штатов в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Бразилия, Парагвай.

От летнего времени отказались Япония, Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань.