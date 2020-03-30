Почти 100 нардепов не явились на заседание Рады

Об этом сообщается на странице Facebook общественной организации “Комитет избирателей Украины”.
“По данным регистрации народных депутатов на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта в среднем в зале отсутствуют 92 народных депутата”, – сообщает организация “Комитет избирателей Украины”.
Отмечается, что самая высокая явка у депутатов фракции “Европейская солидарность” – отсутствовало 8% (2 депутата), в то же время во фракции “ОПЗЖ” отсутствуют 10% (5 депутатов), в “Голосе” – 17% (44 депутата).
Низкие результаты явки также и у группы “Доверие” – отсутствуют 29% депутатов. Также отсутствуют 30% внефракционных депутатов.
“Самая низкая явка в ВО “Батькивщина” – в среднем отсутствуют 42% депутатов и группы “За будущее” – в среднем отсутствуют 17 депутатов из 22 или 75% состава группы”, – сказано в сообщении.
Отмечаем, что во время регистрации народных депутатов официально было зарегистрировано 292 народных депутата. Позже количество депутатов увеличилось.
- Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского.