Covid-19 Украина

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Почти 100 нардепов не явились на заседание Рады

На внеочередное заседание Верховной Рады не явились почти 100 народных депутатов.

Понедельник, 30 марта 2020, 16:34

Об этом сообщается на странице Facebook общественной организации “Комитет избирателей Украины”.

“По данным регистрации народных депутатов на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта в среднем в зале отсутствуют 92 народных депутата”, – сообщает организация “Комитет избирателей Украины”.

Отмечается, что самая высокая явка у депутатов фракции “Европейская солидарность” – отсутствовало 8% (2 депутата), в то же время во фракции “ОПЗЖ” отсутствуют 10% (5 депутатов), в “Голосе” – 17% (44 депутата).

Низкие результаты явки также и у группы “Доверие” – отсутствуют 29% депутатов. Также отсутствуют 30% внефракционных депутатов.

“Самая низкая явка в ВО “Батькивщина” – в среднем отсутствуют 42% депутатов и группы “За будущее” – в среднем отсутствуют 17 депутатов из 22 или 75% состава группы”, – сказано в сообщении.

Отмечаем, что во время регистрации народных депутатов официально было зарегистрировано 292 народных депутата. Позже количество депутатов увеличилось.

Теги: Верховная Рада

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