Почти 40 % украинцев выступают за прекращение военных действий и замораживание военного конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.

Так, почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы Донбасса. Из них 38 % высказались в поддержку прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта.

Еще 22 % респондентов выступили за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.

И только 8% опрошенных высказались за полное отделение оккупированных территорий Донбасса.

Продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16 % респондентов.

“За последний месяц количество сторонников военного пути решения вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилось. Больше всего их среди сторонников партии “Европейская Солидарность”, меньше всего – (среди сторонников, – ред.) “Оппозиционной платформы – За життя”, – отмечают социологи.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.