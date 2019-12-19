Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.
Так, почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы Донбасса. Из них 38 % высказались в поддержку прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта.
Еще 22 % респондентов выступили за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.
И только 8% опрошенных высказались за полное отделение оккупированных территорий Донбасса.
Продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16 % респондентов.
“За последний месяц количество сторонников военного пути решения вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилось. Больше всего их среди сторонников партии “Европейская Солидарность”, меньше всего – (среди сторонников, – ред.) “Оппозиционной платформы – За життя”, – отмечают социологи.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.