В течение недели около 60% украинцев как минимум один раз в день выходили на улицу во время карантина.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

“Один из основных способов не заразиться коронавирусом и не подвергать опасности других – оставаться дома. В этом исследовании мы попытались выявить, насколько украинцы придерживаются этого принципа после почти 3 месяцев карантина”, – сказано в сообщении.

По результатам исследования, в среднем каждый украинец в возрасте старше 18 лет выходил на улицу 10 раз за неделю.

Уточняется, что за прошлую неделю выходили из дома хотя бы один раз 90% украинцев, из которых 37% выходили по несколько раз в день, а 22% выходили один раз в день.

При этом 21% украинцев выходили на улицу больше одного раза в неделю, а 9% выходили один раз в неделю.

Всего лишь 10% украинцев рассказали, что не выходили из дому за неделю вообще.

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.