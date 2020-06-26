Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
“Один из основных способов не заразиться коронавирусом и не подвергать опасности других – оставаться дома. В этом исследовании мы попытались выявить, насколько украинцы придерживаются этого принципа после почти 3 месяцев карантина”, – сказано в сообщении.
По результатам исследования, в среднем каждый украинец в возрасте старше 18 лет выходил на улицу 10 раз за неделю.
Уточняется, что за прошлую неделю выходили из дома хотя бы один раз 90% украинцев, из которых 37% выходили по несколько раз в день, а 22% выходили один раз в день.
При этом 21% украинцев выходили на улицу больше одного раза в неделю, а 9% выходили один раз в неделю.
Всего лишь 10% украинцев рассказали, что не выходили из дому за неделю вообще.
Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.
- В Украине по состоянию на 26 июня подтверждено 41 117 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1109 новых случаев.