В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что в поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92 % избирателей.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс” со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Так, ЦИК РФ обработала 100 % протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

По данным ЦИК, “за” проголосовали 77,92 % избирателей, а “против” высказались 21,27 %. Голосование по поправкам к Конституции РФ (референдум) длилось с 25 июня по 1 июля.

По данным ЦИК РФ, явка на референдуме составила 67,97 % от общего числа избирателей, информирует “Интерфакс”.

В Москве явка составила 55,93 %. Самая высокая явка зафиксирована в Чеченской республике – 95,14 %. Самая низкая в Камчатском крае – 44,08 %.

На подведение окончательных результатов у ЦИК есть пять дней.

В двух регионах — Москве и Нижегородской области — проходило в том числе онлайн-голосование, явка на котором превысила 93 %. Одному из избирателей удалось испортить электронный бюллетень.

Как сообщает издание “Медуза”, явка и результаты референдума оказались лучше, чем на голосовании за Конституцию 1993 года. По данным источников издания, на это рассчитывал президент России Владимир Путин: сначала Кремль ставил задачу получить в численном выражении за поправки больше, чем 33 млн голосов (столько россиян проголосовали в 1993 году), потом планка выросла до 50 млн голосов.

Единственным “протестным” регионом РФ оказался Ненецкий автономный округ. Там 54,57 % участников голосования не поддержали поправки в конституцию и только 44,42 % выступили “за”. Явка в регионе составила 58,28 %. Не поддержали поправки и россияне, голосовавшие в Нью-Йорке (США). На участок в генконсульстве РФ пришли 816 человек, из которых “за” высказались 310, “против” 505.

Ранее в ЦИК РФ сообщили о “протестном” голосовании в Коми, но позднее результаты поменялись на противоположные.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не увидела жалоб, требующих вмешательства Центризбиркома (хотя активисты сообщали о сотнях обращений о нарушениях).

О несоответствиях писали и СМИ. Как пишет “Медуза”, бюджетников принуждали голосовать; отдать свой голос можно было дважды и даже трижды; явку надомного голосования многократно завышали; некоторые пришедшие на участки выясняли, что за них уже проголосовали. Кроме того, ЦИК РФ начал объявлять предварительные результаты референдума по регионам за шесть часов до того, как голосование в стране завершилось.

В последний день голосования прошли акции протеста против поправок. Так, днем 1 июля в Москве активисты выложили своими телами “2036” на брусчатке Красной площади. Их задержали, но отпустили без протоколов. Вечером того же дня акция протеста прошла на Пушкинской площади Москвы и в Петербурге. Они были немногочисленны.

Обнуление сроков Путина

Одной из наиболее резонансных поправок в Конституцию РФ является обнуление президентских сроков президента России Владимира Путина.

Так, предлагается добавить ч. 3.1 ст. 81, где оговаривается, что правило о не более чем двух президентских сроках применяется к действующему главе государства, но без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность.

Эта поправка позволяет Владимиру Путину снова избираться на высший пост в стране после 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.