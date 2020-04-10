Более 8800 граждан Украины, которые сейчас находятся за рубежом, настаивают на возвращении домой.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, более 6 тысяч украинцев готовы оставаться за границей и ожидать завершения карантина.

“По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, обратившихся за помощью в посольства и консульства, фактически стали участниками программы “Защита”. Это 15 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 тысяч “с копейками”. Поэтому у нас в районе одной тысячи есть увеличение. Из них 6230 граждан готовы оставаться там, где они находятся и ждать завершения карантина… Они будут находиться на постоянной связи с посольствами и консульствами, будут получать необходимую помощь. 8850 человек настаивают на возвращении в Украину”, – отметил Кулеба.

В связи с этим министр напомнил, что Правительство Украины приняло решение, что возвращение “будет происходить в условиях прохождения обсервации”.

“Коллеги из министерств развития общин и территорий, инфраструктуры, а также внутренних дел завершают построение архитектуры обсервации для того, чтобы все работало слаженно и создавало минимальный дискомфорт для наших граждан после возвращения”, – добавил министр.

⚡️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba. Про залучення з-за кордону ліків та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, підсумків роботи програми «Захист» за тиждень, протидію спробам РФ послабити санкції на тлі пандемії. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 9 квітня 2020 р.