Об этом сообщает ВОО “Комитет избирателей Украины”.

“Всего в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, согласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами. То есть, они имеют в собственности денежных активов (раздел 12 деклараций) на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных средствах, а также средствах, которые есть на счетах в банковских учреждениях”, – объяснили в КИУ.

Там также отметили, что абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства – члены фракции “Слуга народа”. Речь идет о 19 человек.

Среди них:

Александр Трухин — задекларировал 21,7 млн. грн.

Артем Кунаев — 9,9 млн. грн.

Степан Чернявский — 9,6 млн. грн.

Павел Якименко — 9,4 млн. грн.

Александр Салийчук — 8,6 млн. грн.

Евгений Петруняк — 7 млн. грн.

Алексей Ковалев — 6,9 млн. грн.

Федор Вениславский — 6,8 млн. грн.

Богдан Торохтий — 6,4 млн. грн.

Андрей Костин — 4,8 млн. грн.

Александр Аликсийчук — 4,3 млн. грн.

Геннадий Касай — 4,1 млн. грн.

Александр Горобец — 2,9 млн. грн.

Анна Личман — 2,6 млн. грн.

Артем Черноморов — 2,5 млн. грн.

Максим Зуев — 2 млн. грн.

Эдуард Прощук — 1,9 млн. грн.

Дмитрий Налетов — 1,6 млн. грн.

Елена Копанчук — 1,2 млн. грн.

“С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского (“Слуга народа”). В декларации депутата указано 332 тыс. долларов средств, одолженных третьим лицам. Еще 218 тыс. долларов наличных средств находится в собственности жены”, — добавили в КИУ.

В пятерку самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме А. Трухина, А. Кунаева и С. Чернявского из “Слуги народа”, также входят Анатолий Урбанский из группы “За будущее” (19,7 млн. грн.) и Олег Мейдич из ВО “Батькивщина” (9,8 млн. грн.).

В КИУ напомнили, что в соответствии с ч. 2 ст. 35 Закона “О статусе народного депутата Украины” право на получение компенсации на жительство имеют депутаты, которые “не обеспечены жильем в городе Киеве, и место их проживания, в соответствии с их регистрацией, находится на расстоянии более 30 км от границ города”.