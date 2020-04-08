Об этом идет речь в статье для #Букв “Карантинное право: как избежать штрафов. Советы юристов”.
Как объяснил #Буквам управляющий партнер Адвокатского объединения “Донец и Партнеры”, адвокат Артем Донец, “почти каждый протокол за нарушение карантина и штраф в 17-34 тыс. гривен можно будет обжаловать”.
По его словам, составить протокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (то есть за нарушение условий карантина) полиция имеет право только, если факт заражения гражданина коронавирусом COVID-19 точно доказан. Но полиция – не врачи, и болезни диагностировать не могут.
Правоохранители могут угрожать штрафом за отсутствие маски и других средств защиты. В ответ на это гражданин может возразить, что не смог получить обязательные бесплатные средства защиты, как это предусматривает закон “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения”.
Донец уточнил, что полиция не имеет права задерживать граждан под предлогом “медицинских мероприятий” (например, для доставки в отделение, чтобы выяснить факт заболевания коронавирусом). Санкцию на это может дать только суд. Если же полиция задержала гражданина, тот имеет право ничего не подписывать без собственного адвоката или предоставленного государством в рамках бесплатной правовой помощи.
Также гражданин имеет право не подписывать протокол за нарушение условий карантина. Как подчеркнул Донец, максимум, что полиция может сделать в этом случае, – задержать на 3 часа “для установления личности”.
- Кабинет Министров Украины с 6 апреля ужесточил карантина в стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. #Буквы объясняли, что запрещено и разрешено украинцам.
- В Кабинете Министров “настоятельно рекомендовали” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.