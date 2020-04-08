Об этом идет речь в статье для #Букв “Карантинное право: как избежать штрафов. Советы юристов”.

Как объяснил #Буквам управляющий партнер Адвокатского объединения “Донец и Партнеры”, адвокат Артем Донец, “почти каждый протокол за нарушение карантина и штраф в 17-34 тыс. гривен можно будет обжаловать”.

По его словам, составить протокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (то есть за нарушение условий карантина) полиция имеет право только, если факт заражения гражданина коронавирусом COVID-19 точно доказан. Но полиция – не врачи, и болезни диагностировать не могут.

Правоохранители могут угрожать штрафом за отсутствие маски и других средств защиты. В ответ на это гражданин может возразить, что не смог получить обязательные бесплатные средства защиты, как это предусматривает закон “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения”.

Донец уточнил, что полиция не имеет права задерживать граждан под предлогом “медицинских мероприятий” (например, для доставки в отделение, чтобы выяснить факт заболевания коронавирусом). Санкцию на это может дать только суд. Если же полиция задержала гражданина, тот имеет право ничего не подписывать без собственного адвоката или предоставленного государством в рамках бесплатной правовой помощи.

Также гражданин имеет право не подписывать протокол за нарушение условий карантина. Как подчеркнул Донец, максимум, что полиция может сделать в этом случае, – задержать на 3 часа “для установления личности”.