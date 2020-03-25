Почти половина украинских компаний из-за введения карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 потеряли существенную часть своих доходов.

Об этом сообщают в Европейской бизнес ассоциации, отталкиваясь от результатов собственного проведенного исследования.

“Почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов. Еще 16% приняли решение об изменение заработной платы персоналу, а 14% – о сокращении штата. Базируясь на результатах опроса, уже сейчас реакция бизнеса на такое решение КМУ будет следующей: 23% планируют уменьшать заработную плату работников, 17% – сокращать штат, еще 6% – частично закрывать бизнес, при этом 23% не планируют никакого сокращения или уменьшения, а 31% будут искать новые ниши для развития”, – говорится в сообщении.

При этом в ассоциации понимают ситуацию, которая сегодня сложилась во всем мире и важность ограничительных мер, сдерживающих распространение болезни.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации, карантин уже влияет на отдельный бизнес и экономику в целом.

“Если жесткие ограничительные мероприятия будут продолжаться еще месяц, то самые пессимистические прогнозы могут оказаться еще очень даже оптимистическими. Ведь запас прочности у компаний начинает заканчиваться, а у малого бизнеса его уже нет. Поэтому, вместе со спасением жизней нужно подумать и о спасении экономики”, – говорит она.

Уточняется, что по прогнозу в результате карантина ВВП Украины сократится на 4%.

“Бизнес-сообщество призывает власть действовать взвешено и принимать решение с учетом долгосрочных экономических последствий. Ведь стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения, по оценкам экспертов, более страшные, чем сама пандемия, и понадобятся годы, чтобы ее отстроить”, – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.