Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
По его словам, среди умерших – 15 женщин и 5 мужчин.
“Все они старше 50 лет. Почти все умершие, 88 %, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами (предсказателями, прогностическими параметрами, – ред.) смертности среди пациентов с COVID-19”, – отметил Ляшко.
В связи с этим он призвал всех людей старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания (сердечно-сосудистые, новообразования, диабет, заболевания почек и легких) “оставаться на самоизоляции”.
Накануне Ляшко отмечал, что в статистику летальных случаев попадают все пациенты, у которых диагностирован COVID-19. Однако это не означает, что во всех летальных случаях именно коронавирус привел к смерти.
- В Украине по состоянию на утро подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
- По всей Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки зараженных коронавирусом Covid-19.
- В Украине при больницах будут созданы мобильные медицинские бригады для проверки подозрений на коронавирус COVID-19 в домашних условиях.