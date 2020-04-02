В Министерстве охраны здоровья Украины объяснили причины 20 летальных случаев от коронавируса COVID-19. Так, почти все пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

По его словам, среди умерших – 15 женщин и 5 мужчин.

“Все они старше 50 лет. Почти все умершие, 88 %, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами (предсказателями, прогностическими параметрами, – ред.) смертности среди пациентов с COVID-19”, – отметил Ляшко.

В связи с этим он призвал всех людей старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания (сердечно-сосудистые, новообразования, диабет, заболевания почек и легких) “оставаться на самоизоляции”.

Накануне Ляшко отмечал, что в статистику летальных случаев попадают все пациенты, у которых диагностирован COVID-19. Однако это не означает, что во всех летальных случаях именно коронавирус привел к смерти.

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