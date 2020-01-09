Доля российских email-сервисов в Украине с 2015 года снизилась с 54% до 14%, а популярность Gmail среди украинцев выросла в пять раз.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Он представил статистику того, как за последние 5 лет изменились предпочтения украинцев при выборе сервисов электронной почты. Данные для составления графика он брал в “ПриватБанке”.

Так, за 5 лет, с 2015 по 2020 год, популярность сервиса электронной почты Gmail от Google выросла с 14% до 67%, то есть в пять раз.

Примечательно, что российские сервисы потеряли значительную долю украинских пользователей за этот же период: с 54% до 14%.

Доля украинских почтовых сервисов при этом выросла незначительно, с 8% до 13%.