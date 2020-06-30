Об этом сообщили в Офисе Президента.
“Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что первая леди уже чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.
Напомним, 12 июля стало известно, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
- 16 июня супругу Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.