Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена продолжает лечиться от коронавируса, однако уже чувствует себя лучше.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

“Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что первая леди уже чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Напомним, 12 июля стало известно, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом.