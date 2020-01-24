Кабинет Министров Украины одобрил постановления, необходимые для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9 %", с 1 февраля 2020 года.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства, о чем сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

“Программа государственной поддержки микро- и малого бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9 % для создания или расширения собственного бизнеса. Правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства. Реализация программы “Доступные кредиты 5-7-9 %” также предусматривает ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов”, – отметил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов Украины, были утверждены два постановления, которые запускают предоставление финансовой государственной поддержки субъектам микро- и малого предпринимательства через Фонд развития предпринимательства.

Реализация программы предусматривает два вида инструментов удешевления и доступности кредитов.

Первый – удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 % годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно оплачивается комиссия банков 0,5-1 %). Процент зависит от типа бизнеса:

• 5 % годовых – если выручка до 25 млн гривен и создаются как минимум два рабочих места на протяжении первого квартала;

• 7 % годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн;

• 9 % годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн.

“При этом для ММП (микро- и малых предпринимателей, – ред.), которые получили кредит по программе под 7 % или 9 %, ставка понижается на 0,5 процентных пунктов за каждое созданное рабочее место (но ставка не может быть ниже 5 %)”, – рассказали в Минфине.

Второй инструмент – предоставление частичных гарантий по кредитам, если у микро- и малого бизнеса не хватает залога (оплата по гарантии составляет 0,5 % размера кредита).

Согласно предварительной оценке, около 50 тысяч заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году.