Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:
- № 80 Киев – Днепр;
- № 115 Бердянск, Покровск – Киев;
- № 54 Одесса – Днепр;
- № 4 Запорожье – Ужгород;
- № 83 Мариуполь – Киев;
- № 733 Покровск – Киев.
Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.
Перегон Воскобойня – Верхнеднепровск будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.
- В УЗ сообщили, что со следующей недели возобновят курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.
- В УЗ заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации в стране, планируют полноценно восстановить железнодорожное сообщение уже в августе.