Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:

  • № 80 Киев – Днепр;
  • № 115 Бердянск, Покровск – Киев;
  • № 54 Одесса – Днепр;
  • № 4 Запорожье – Ужгород;
  • № 83 Мариуполь – Киев;
  • № 733 Покровск – Киев.

Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.

Перегон Воскобойня – Верхнеднепровск будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.

  • В УЗ сообщили, что со следующей недели возобновят курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.
  • В УЗ заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации в стране, планируют полноценно восстановить железнодорожное сообщение уже в августе.