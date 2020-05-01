Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
“1 мая в 16:26 спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, за пределами населенного пункта. От службы “103” сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна “ГРУМАН” (на 4 места) с последующим возгоранием”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что при аварии погибли двое людей.
Также сообщается, что пожар, возникший в результате падения самолета, был ликвидирован спасателями в 17:10. В локализации пожара участвовали 2 единицы пожарной техники.
- 26 ноября в Уманском районе Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, в результате чего пострадали три человека.