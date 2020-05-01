В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что под Днепром потерпел крушение небольшой самолет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“1 мая в 16:26 спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, за пределами населенного пункта. От службы “103” сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна “ГРУМАН” (на 4 места) с последующим возгоранием”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что при аварии погибли двое людей.

Также сообщается, что пожар, возникший в результате падения самолета, был ликвидирован спасателями в 17:10. В локализации пожара участвовали 2 единицы пожарной техники.