Несколько сотен активистов пришли к дому Президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, протестуя против решения суда поместить активиста Сергея Стерненко под домашний арест по адресу, где отбывание меры пресечения невозможно.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 июня, активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

После судебного заседания активист в Facebook призвал всех желающих приехать к дому, где проживает генеральный прокурор Ирина Венедиктова, с целью “спросить как выполнять идиотское решение суда”. Активисты пришли к дому генпрокурора, однако Венедиктова не вышла к протестующим и не ответила на звонки. Тогда было принято решение переместиться к дому Президента Украины Владимира Зеленского.

Под домом Главы государства активисты во главе с Сергеем Стерненко скандировали “Аваков — черт”, “Зелю геть”, “Революция” и другие лозунги, а также жгли файеры.

Позднее Стерненко объявил, что во вторник, 16 июня, состоится еще одно судебное заседание, в ходе которого место отбывания домашнего ареста будет пересмотрено.

“Глава суда примчал в суд, встретился с моими адвокатами и пообещал, что будет переподано ходатайство [об избрании меры пресечения]… Хотя как глава суда может отвечать за это, если прокуроры должны переподать? И якобы будет новое заседание”, — сказал он.

Активист также заявил, что будет дожидаться решения о назначении нового судебного заседания на месте, поблагодарил протестующих и им предложил разойтись.

Напомним, 15 июня, к началу судебного заседания по делу Стерненко под Шевченковский суд массово стягивали Нацгвардию и полицию. Под оцепленный правоохранителями Шевченковский суд поддержать Сергея Стерненко пришли несколько сотен человек.

У здания суда также происходили столкновения активистов с полицейскими. Во время столкновений пострадали несколько человек. Среди них — народный депутат от фракции “Голоса” Роман Лозинский. Несколько активистов были задержаны. Одного из активистов полицейские повалили на землю, после чего один из правоохранителей бил его ногой по голове. В полиции начали служебное расследование из-за столкновений правоохранителей с активистами.