Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, сегодня, 15 июня, активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.
Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.
После судебного заседания активист в Facebook призвал всех желающих приехать к дому, где проживает генеральный прокурор Ирина Венедиктова, с целью “спросить как выполнять идиотское решение суда”. Активисты пришли к дому генпрокурора, однако Венедиктова не вышла к протестующим и не ответила на звонки. Тогда было принято решение переместиться к дому Президента Украины Владимира Зеленского.
Под домом Главы государства активисты во главе с Сергеем Стерненко скандировали “Аваков — черт”, “Зелю геть”, “Революция” и другие лозунги, а также жгли файеры.
Позднее Стерненко объявил, что во вторник, 16 июня, состоится еще одно судебное заседание, в ходе которого место отбывания домашнего ареста будет пересмотрено.
“Глава суда примчал в суд, встретился с моими адвокатами и пообещал, что будет переподано ходатайство [об избрании меры пресечения]… Хотя как глава суда может отвечать за это, если прокуроры должны переподать? И якобы будет новое заседание”, — сказал он.
Активист также заявил, что будет дожидаться решения о назначении нового судебного заседания на месте, поблагодарил протестующих и им предложил разойтись.
Напомним, 15 июня, к началу судебного заседания по делу Стерненко под Шевченковский суд массово стягивали Нацгвардию и полицию. Под оцепленный правоохранителями Шевченковский суд поддержать Сергея Стерненко пришли несколько сотен человек.
У здания суда также происходили столкновения активистов с полицейскими. Во время столкновений пострадали несколько человек. Среди них — народный депутат от фракции “Голоса” Роман Лозинский. Несколько активистов были задержаны. Одного из активистов полицейские повалили на землю, после чего один из правоохранителей бил его ногой по голове. В полиции начали служебное расследование из-за столкновений правоохранителей с активистами.
- 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
- В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
- Служба безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.