На территории рядом с высокими пирамидами Солнца и Луны в Перу, археологи обнаружили древние захоронения, сохранившиеся со времен культуры Моче. Среди прочего нашли останки акул, китов и других морских существ.

Об этом пишет научный журнал Archaeology.

На реке Моче, в шести милях от сурового северного побережья Перу, есть 15-этажные пирамиды Солнца и Луны из глинобитного кирпича – они являются одними из самых больших, построенных народом Моче, который процветал в северной части Перу примерно с 200 по 800 годы нашей эры. Ремесленники Моче создали богатую коллекцию фресок, керамики, и других артефактов, изображающие людей, участвующих в церемониях с мифическими существами.

Археолог Университета Флориды Габриэль Прието потратил годы на раскопки древних рыбацких деревень к северу от того места, где река Моче впадает в Тихий океан.

Летом 2019 года он и его команда раскопали каменную и кирпичную платформу на утесе с видом на побережье Тихого океана в месте, известном как Пампа-ла-Крус. Такие платформы, которые служили храмами, часто строились древними перуанцами, включая Моче, для совершения религиозных обрядов.

Под платформой Прието раскопал захоронения более дюжины глубоководных существ, в том числе девяти акул. Также были идентифицированы скелеты двух солнечных рыб и двух желтоперых тунцов, необычных видов на перуанском побережье, а также двух китов Kogia, которые являются одними из самых редких китов в мире. Казалось, что все животные были преднамеренно похоронены людьми из Пампа-ла-Крус, которые построили платформу где-то между 500 и 750 г. н.э.

В те времена разные животные иногда считались хозяевами разных реальностей и миров, включая подземный мир, который часто представляли как водное царство. По мнению археологов, храм играл особую роль в качестве заступника или выражения сил глубин.

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