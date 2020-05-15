Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.
Отмечается, что сегодня утром в селе Небелица Макаровского района (Киевская область) произошло несколько ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации – задымление.
Из пяти ДТП два – с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные три – без пострадавших. Из-за ДТП также было затруднено движение в направлении Киева.
“Украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан”, – говорится в сообщении.
- На подъезде к Киеву за сильных порывов ветра произошло масштабное ДТП, есть погибшие и травмированные.