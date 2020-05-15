В селе Небелица Киевской области из-за задымления дороги произошло пять ДТП с участием 10 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.

Отмечается, что сегодня утром в селе Небелица Макаровского района (Киевская область) произошло несколько ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации – задымление.

Из пяти ДТП два – с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные три – без пострадавших. Из-за ДТП также было затруднено движение в направлении Киева.

“Украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан”, – говорится в сообщении.