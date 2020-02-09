8 февраля в пригороде Киева пьяный мужчина избил полицейского, который в этот момент оформлял ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat въехал в забор частного дома в селе Софиевская Борщаговка. На место ДТП прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.

У 25-летнего водителя, жителя города Вишневое, были явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в присутствии свидетелей он отказался.

В это время в работу полицейских вмешались неизвестные мужчины.

Один из них также был в состоянии алкогольного опьянения, на замечания правоохранителей не отреагировал. Он набросился на работника полиции и избил.

Нападавшего задержали. Им оказался 42-летний житель Вишневого.

У пострадавшего полицейского диагностировали травму головы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.