Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Водитель автомобиля Volkswagen Passat въехал в забор частного дома в селе Софиевская Борщаговка. На место ДТП прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.
У 25-летнего водителя, жителя города Вишневое, были явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в присутствии свидетелей он отказался.
В это время в работу полицейских вмешались неизвестные мужчины.
Один из них также был в состоянии алкогольного опьянения, на замечания правоохранителей не отреагировал. Он набросился на работника полиции и избил.
Нападавшего задержали. Им оказался 42-летний житель Вишневого.
У пострадавшего полицейского диагностировали травму головы.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
- В мае 2018 года в Оболонском районе столицы водитель автомобиля Volkswagen ударил по голове полицейского, за то что тот сделал ему замечание.