В городе Вишневое, что под Киевом, правоохранители составили административные протоколы на продавцов кофе. За нарушение правил карантина им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Продавцов оштрафовали за то, что во время карантина готовили и продавали горячий кофе, несмотря на то, что накануне правоохранители проводили соответствующую разъяснительную работу о запрете такой деятельности.

Согласно постановлению Правительство предотвращению распространения COVID-19, в торговых заведениях запретили продавать алкоголь на разлив, готовить на продажу кофе и другие напитки. Кроме случаев, когда кофе готовится “на вынос” в закрытых емкостях.

Стоит отметить, что продавцы кофе работали даже без защитных масок.

На нарушителей составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП.

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