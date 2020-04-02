Об этом сообщает полиция Киевской области.

Продавцов оштрафовали за то, что во время карантина готовили и продавали горячий кофе, несмотря на то, что накануне правоохранители проводили соответствующую разъяснительную работу о запрете такой деятельности.

Согласно постановлению Правительство предотвращению распространения COVID-19, в торговых заведениях запретили продавать алкоголь на разлив, готовить на продажу кофе и другие напитки. Кроме случаев, когда кофе готовится “на вынос” в закрытых емкостях.

Стоит отметить, что продавцы кофе работали даже без защитных масок.

На нарушителей составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП.