Об этом сообщает полиция Киевской области.
Продавцов оштрафовали за то, что во время карантина готовили и продавали горячий кофе, несмотря на то, что накануне правоохранители проводили соответствующую разъяснительную работу о запрете такой деятельности.
Согласно постановлению Правительство предотвращению распространения COVID-19, в торговых заведениях запретили продавать алкоголь на разлив, готовить на продажу кофе и другие напитки. Кроме случаев, когда кофе готовится “на вынос” в закрытых емкостях.
Стоит отметить, что продавцы кофе работали даже без защитных масок.
На нарушителей составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП.
- В Киеве 5 нарушителям карантина выписаны штрафы в размере 17 тысяч гривен.
- В Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что нарушил правила карантинных ограничений.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не посещать парки и пляжи и не устраивать пикники во время карантина, поскольку это может “вылезти боком”.