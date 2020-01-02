Утром 1 января в Киевской области между селами Сеньковка и Горобеевка автомобиль Pageout под управлением 17-летнего юноши попал в аварию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Парень, не имея водительских прав, без ведома родителей взял авто, чтобы отвезти девушек.

На закругленном участке дороги парень не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и госпитализирована.

В это время также в полицию поступило сообщение о том, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. Позже тело девочки нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом тело ребенка оказалось рядом с местом ДТП, полицейские устанавливают.

Несовершеннолетний водитель задержан. У него были признаки опьянения, однако он отказался проходить тест на наличие алкоголя. Позже кровь все таки сдал.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.