В Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся семья.

Об этом сообщают “Вартові.Еспресо”.

В сторону Киева на скорости ехал Mercedes ML, который пытался обогнать красный Mercedes Sprinter, и, не рассчитав дистанции, зацепил правым крылом левую заднюю часть микроавтобуса, после чего кроссовер начало водить по дороге.

Затем неуправляемая машина вылетела на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с Hyundai Tucson. Удар был такой силы, что от “корейца” почти ничего не осталось, а сам Mercedes ML после столкновения вылетел в кювет со стороны своего направления движения.

В Hyundai на момент столкновения находилась семья из 5-ти человек – двое взрослых и трое детей; в другой машине – один водитель. На помощь кроме полиции приехала скорая и ГСЧС, которым пришлось деблокировать пассажиров из истерзанной машины.

Фото: “Вартові.Еспресо”.

В результате аварии погиб отец с матерью и девочка 8 лет, двух мальчиков в возрасте 10-12 лет госпитализировалиы в крайне тяжелом состоянии. Водитель Mercedes остался жив, и пройдя тест на Драгер, содержание алкоголя в крови которого показало 1,32 промилле. По словам полицейских, кроме алкогольного, водитель еще был в состоянии наркотического опьянения.

Еще один из мальчиков 10 лет, был госпитализирован в тяжелом состоянии после аварии, скончался в больнице. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенку, однако травмы, полученные мальчиком, были несовместимы с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа.