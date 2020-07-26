Сотрудник полиции Львовской области, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, сбил пешехода и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Авария произошла поздно вечером 19 июля, но информация о ней появилась только сегодня. 22 июля правоохранители установили личность полицейского.

Также сообщается, что 23 июля руководитель полиции области Василий Виконский уволил правонарушителя и направил материалы служебного расследования в территориальное подразделение Государственного бюро расследований.

“Правоохранители установили личность травмированного – 45-летнего местного жителя, которого с травмами госпитализировали. По факту ДТП следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Полицейскому грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.