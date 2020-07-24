24 июля в Киеве под зданием Министерства внутренних дел собрались те, кто считает неслучайной смерть 39-летнего волонтера Алексея Кучапина. Активисты требуют честного и справедливого расследования причины его смерти.

#Буквы побывали на месте событий.

Кучапин руководил организацией “Дом милосердия Киев”, которая предоставляла помощь бездомным.

После того как он несколько дней не выходил на связь и его не могли найти, Нацполиция сообщила о его исчезновении, а спустя еще сутки нашла тело в одной из столичных квартир.

Пока что следствие склоняется к версии, что это было самоубийство, но близкие в это не верят.

Они утверждают, что Алексея могли убить, так как ему поступали угрозы, связанные с его волонтерской деятельностью. Угрозы поступали, в частности, со стороны полицейских.

В полиции говорят, что на месте преступления все свидетельствует о том, что Алексей умер сам, близкие волонтера говорят, что того убили, а следы “зачистили”.

Спикер МВД Артем Шевченко рассказал журналистам, что о пропаже Алексея стало известно еще 16 июля. Тело нашли только 21 июля в съемной квартире.

Тело лежало в квартире пять суток. Учитывая, что тело столько времени находилось в помещении, где температура составляла около 25 – 30 градусов тепла, оно отчасти начало гнить.

Мертвого Алексея обнаружил собственник квартиры, который собирался установить там кондиционер. Поскольку он не смог попасть в помещение – вызвал полицию и службу аварийного открытия дверей.

Когда он вошел в квартиру, то увидел тело Алексея. Оно было на диване.

Спикер МВД отметил, что квартиру собственник сдавал официально – посредством риелтора.

Следственная группа сделала все смывы с дивана ждя определения происхождения пятен на нем. Следователи предполагают, что это пятна от жидкости, выделяемой человеческим телом , когда оно гниет.

“Признаков насильственной смерти на теле нет: порезов, ранений, ударов, шрамов. Но поскольку тело гнило уже, нужно дождаться результатов нескольких экспертиз, чтобы установить точную причину смерти”, – пояснил Шевченко.

Также он рассказал, что во время работы следователи нашли в квартире несколько таблеток. Теперь важно провести фармакологический анализ, чтобы определить их предназначение и возможное воздействие на покойного Алексея.

Предварительная версия следствия – это было самоубийство, поскольку выглядит все именно так.

На сегодня у следствия нет информации о том, что Кучапину угрожали, потому и версию об умышленном убийстве пока не рассматривают. Но если кто-либо предоставит такую информацию, то версию начнут рассматривать предметно.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что уже было проведено вскрытие тела Кучапина и его теперь могут передать родственникам.

Он призвал передать следствию любую информацию о последних днях жизни Кучапина, а также о том, с кем у него могли быть какие-либо конфликты.