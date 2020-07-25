Акцию организовывает общественное объединение “Движение сопротивления капитуляции”.
Участники акции под названием “Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант” соберутся под ОПУ в 19:00.
“Фактически, объявляя “перемирие”, власть обезоружила нашу армию. Мы лишены права открывать ответный огонь. То есть, мы становимся мишенью. Мы лишены права вести разведывательную деятельность. В условиях боевых действий это означает, что армии “выкололи глаза”. За любое сопротивление агрессору нас могут привлечь к дисциплинарному наказанию. Россия практически превращается в наблюдателя. Украину заставят договариваться с так называемыми “ЛДНР”. Если Украина согласится на этот шаг – мы получим поражение в войне. Этого нельзя допустить”, – отмечают организаторы акции.
В связи с этим протестующие намерены выдвинуть президенту определенные требования.
“Мы не позволим разоружить нашу армию и превратить наших воинов в беспомощные мишени. Президенту придется либо пойти на наши требования, либо паковать чемоданы в Ростов”, – говорится в анонсе.
Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.
В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”. Так, будет действовать:
• запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон (дронов);
• запрет на применение огня, включая снайперский;
• запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях;
• применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников.
Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, “если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и “руководства” вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм”.
О таких приказах следует уведомлять Трехстороннюю контактную группу.
- В среду, 8 июля, на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.
- Также 8 июля Украина потребовала обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе в связи с масштабными пожарами в Луганской области.