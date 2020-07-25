В понедельник, 27 июля, под Офисом президента Владимира Зеленского состоится акция протеста из-за условий установления "перемирия" на Донбассе.

Акцию организовывает общественное объединение “Движение сопротивления капитуляции”.

Участники акции под названием “Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант” соберутся под ОПУ в 19:00.

“Фактически, объявляя “перемирие”, власть обезоружила нашу армию. Мы лишены права открывать ответный огонь. То есть, мы становимся мишенью. Мы лишены права вести разведывательную деятельность. В условиях боевых действий это означает, что армии “выкололи глаза”. За любое сопротивление агрессору нас могут привлечь к дисциплинарному наказанию. Россия практически превращается в наблюдателя. Украину заставят договариваться с так называемыми “ЛДНР”. Если Украина согласится на этот шаг – мы получим поражение в войне. Этого нельзя допустить”, – отмечают организаторы акции.

В связи с этим протестующие намерены выдвинуть президенту определенные требования.

“Мы не позволим разоружить нашу армию и превратить наших воинов в беспомощные мишени. Президенту придется либо пойти на наши требования, либо паковать чемоданы в Ростов”, – говорится в анонсе.

Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.

В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”. Так, будет действовать:

• запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон (дронов);

• запрет на применение огня, включая снайперский;

• запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях;

• применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, “если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и “руководства” вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм”.

О таких приказах следует уведомлять Трехстороннюю контактную группу.