В Италии включили песни певицы Русланы, поприветствовав медиков и гуманитарную помощь из Украины.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил генеральный консул Украины Виктор Гамоцкий.

Песни в исполнении украинской певицы включили в бизнес-центре Неаполя.

“Сегодня в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы: так итальянцы благодарят Украину за солидарность и гуманитарную помощь в противодействии коронавирусу”, – написал консул.

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Ранее сообщалось, что из Украины в Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 20 украинских врачей-добровольцев отправились в Италию для борьбы, опубликовав два текста: на украинском и итальянском языках.

В украинской версии Аваков написал только о медиках, тогда как в итальянской – о гумпомощи: дезинфицирующих средствах и средствах индивидуальной защиты.

К этому посту в Instagram министр ограничил комментарии.