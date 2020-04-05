Об этом в социальной сети Facebook сообщил генеральный консул Украины Виктор Гамоцкий.
Песни в исполнении украинской певицы включили в бизнес-центре Неаполя.
“Сегодня в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы: так итальянцы благодарят Украину за солидарность и гуманитарную помощь в противодействии коронавирусу”, – написал консул.
Ранее сообщалось, что из Украины в Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры.
Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 20 украинских врачей-добровольцев отправились в Италию для борьбы, опубликовав два текста: на украинском и итальянском языках.
В украинской версии Аваков написал только о медиках, тогда как в итальянской – о гумпомощи: дезинфицирующих средствах и средствах индивидуальной защиты.
К этому посту в Instagram министр ограничил комментарии.
- 3 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.