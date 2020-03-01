У Верховной Рады 1 марта 2020 года состоялось торжественное мероприятие по случаю начала традиции несения почетного караула Национальной гвардии, сопровождавшееся торжественным поднятием Государственного флага.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный объявил о начале несения почетного караула и пригласил к слову Спикера Парламента.

“Украина – очень богатое традициями государство, и сегодня мы начинаем еще одну, которая, я надеюсь, просуществует много лет. Почетный караул есть у многих государствах, и Украина не должна отставать от этого позитивного тренда. Именно Нацгвардия будет нести Почетный караул перед Парламентом, поскольку 31 августа 2015 на площади Конституции погибли четыре нацгвардейца, защищая Парламент. Мы их должны помнить и никогда больше не допустить подобного”, – отметил Дмитрий Разумков.

Церемония сопровождалась торжественной сменой караула, поднятием Государственного флага Украины, выступлением оркестра и Специального батальона “Почетный караул” Национальной гвардии Украины.

Фото: Верховная Рада

Генерал-лейтенант, командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что несение почетного караула будет работать на имидж Украины.

С 10-00 до 18-00 в выходные и праздничные дни с ежечасным изменением караула нести службу будет Специальный батальон “Почетный караул” Национальной гвардии Украины.