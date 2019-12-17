Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Около полусотни агрессивных протестующих, которые одеты в одежду с эмблемами “Нацдружин”, “Нацкорпуса” или просто спортивной внешности попытались занести палатки к Парламенту. Полиция заблокировала им проход, оцепив здание.
Это спровоцировало агрессию со стороны некоторых людей, они принялись кидать в полицейских бутылки, палки, вести себя вызывающе, оскорбляли правоохранителей.
В ответ полиция применила спецсредства: дубинки и слезоточивый газ.
Сообщается, что среди правоохранителей есть пострадавшие.
Одному из полицейских стало плохо:
Фото: Богдан Бортаков
Фото: Александр Кужельный, #Буквы