Под стенами Верховной Рады, где проходят четыре акции протеста произошли столкновения между с сотрудниками полиции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Около полусотни агрессивных протестующих, которые одеты в одежду с эмблемами “Нацдружин”, “Нацкорпуса” или просто спортивной внешности попытались занести палатки к Парламенту. Полиция заблокировала им проход, оцепив здание.

Это спровоцировало агрессию со стороны некоторых людей, они принялись кидать в полицейских бутылки, палки, вести себя вызывающе, оскорбляли правоохранителей.

В ответ полиция применила спецсредства: дубинки и слезоточивый газ.

Сообщается, что среди правоохранителей есть пострадавшие.

Одному из полицейских стало плохо:

Фото: Богдан Бортаков

Фото: Александр Кужельный, #Буквы