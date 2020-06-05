В центре Киева под стенами Верховной Рады участники акции протеста, которые требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, зажгли файеры и подожгли милицейский автомобиль.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, под стенами Рады проходит акция протеста “Прочь Авакова”. В то время, когда сам Аваков отчитывается в ВР из-за перестрелки в Броварах и изнасилование женщины в полицейском участке в Кагарлыке.

Протестующие привезли под парламент автомобиль УАЗ с надписью Милиция. Когда Аваков начал выступать с трибуны парламента, участники акции забросали милицейский “бобик” дымовыми шашками и подожгли их.

На видео можна увидеть, как милицейский “бобик” горит, и сразу же пришли правоохранители, окружили автомобиль и начали гасить его из огнетушителей.