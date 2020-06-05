Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, под стенами Рады проходит акция протеста “Прочь Авакова”. В то время, когда сам Аваков отчитывается в ВР из-за перестрелки в Броварах и изнасилование женщины в полицейском участке в Кагарлыке.

Протест под Радой

Протест под Радой

Протестующие привезли под парламент автомобиль УАЗ с надписью Милиция. Когда Аваков начал выступать с трибуны парламента, участники акции забросали милицейский “бобик” дымовыми шашками и подожгли их.

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

На видео можна увидеть, как милицейский “бобик” горит, и сразу же пришли правоохранители, окружили автомобиль и начали гасить его из огнетушителей.

Протест под Радой

Протест под Радой

Протест под Радой

  • 5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.