Об этом сообщают #Буквы.
Как известно, под стенами Рады проходит акция протеста “Прочь Авакова”. В то время, когда сам Аваков отчитывается в ВР из-за перестрелки в Броварах и изнасилование женщины в полицейском участке в Кагарлыке.
Протестующие привезли под парламент автомобиль УАЗ с надписью Милиция. Когда Аваков начал выступать с трибуны парламента, участники акции забросали милицейский “бобик” дымовыми шашками и подожгли их.
На видео можна увидеть, как милицейский “бобик” горит, и сразу же пришли правоохранители, окружили автомобиль и начали гасить его из огнетушителей.
- 5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.