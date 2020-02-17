В районе Станицы Луганской был найден термобарический снаряд для ручного противотанкового гранатомета, изготовленный в 2003 году в России.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

“Во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе пгт Станица Луганская обнаружено военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года — термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и используется исключительно армией РФ”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре заявляют, что найденный снаряд станет очередным доказательством российской военной агрессии против Украины в международном суде.

По информации следствия, такие снаряды используются на Донбассе террористами незаконных вооруженных формирований.

“Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ в вооруженном конфликте на территории нашего государства”, – сказано в сообщении пресс-службы.