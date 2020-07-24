Об это сообщает корреспондент #Букв.

Митинг под названием “За права велосипедистов на дорогах” стартовал примерно в 19:00.

На него съехались велосипедисты из разных районов столицы. Они держали в руках плакаты с лозунгами следующего содержания: “Полноправный участник движения”, “Нарушение = наказание”, “Требую изменений в ПДД”, “Не хочу быть следующим” и другие.

Перед присутствующими выступали несколько человек (упоминались случаи ДТП, в которых страдали велосипедисты). Выступающие призывали водителей автомобилей быть более бдительными и внимательнее относиться к велосипедистам.

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

“Время положить конец произволу на дорогах и пренебрежительному отношению некоторых водителей к велосипедистам, которых становится все больше на дорогах! Велосипедист – полноценный участник дорожного движения со своими правами! Сейчас… самое время объединяться и наконец внедрять европейские нормы и законы для безопасного передвижения по городу и дорогам общего пользования”, – подчеркивается в анонсе мероприятия.

В нем также озвучен ряд требований к власти: установление интервала в 1,5 метра при опережении велосипедиста; официальное разрешение на езду в парах; повышение ответственности за совершение ДТП с велосипедистами; позволить сопровождение полиции при велотренировках в группах; приведение нормативной базы, касающейся безопасности велосипедистов, к европейским стандартам; требование учесть мнение велосипедистов при проектировании центральной улицы города – Крещатика.

Организаторы отмечали, что указанные требования “должны в первую очередь услышать в Киеве и в Верховной Раде Украины”.

После митинга возле КГГА колонна велосипедистов поехала в сторону Бессарабки.

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Акция велосипедистов под КГГА

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

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