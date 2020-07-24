Сегодня в центре Киева – возле здания Киевской городской госадминистрации (КГГА) – велосипедисты устроили мирный митинг против произвола на дорогах.

Об это сообщает корреспондент #Букв.

Митинг под названием “За права велосипедистов на дорогах” стартовал примерно в 19:00.

На него съехались велосипедисты из разных районов столицы. Они держали в руках плакаты с лозунгами следующего содержания: “Полноправный участник движения”, “Нарушение = наказание”, “Требую изменений в ПДД”, “Не хочу быть следующим” и другие.

Перед присутствующими выступали несколько человек (упоминались случаи ДТП, в которых страдали велосипедисты). Выступающие призывали водителей автомобилей быть более бдительными и внимательнее относиться к велосипедистам.

“Время положить конец произволу на дорогах и пренебрежительному отношению некоторых водителей к велосипедистам, которых становится все больше на дорогах! Велосипедист – полноценный участник дорожного движения со своими правами! Сейчас… самое время объединяться и наконец внедрять европейские нормы и законы для безопасного передвижения по городу и дорогам общего пользования”, – подчеркивается в анонсе мероприятия.

В нем также озвучен ряд требований к власти: установление интервала в 1,5 метра при опережении велосипедиста; официальное разрешение на езду в парах; повышение ответственности за совершение ДТП с велосипедистами; позволить сопровождение полиции при велотренировках в группах; приведение нормативной базы, касающейся безопасности велосипедистов, к европейским стандартам; требование учесть мнение велосипедистов при проектировании центральной улицы города – Крещатика.

Организаторы отмечали, что указанные требования “должны в первую очередь услышать в Киеве и в Верховной Раде Украины”.

После митинга возле КГГА колонна велосипедистов поехала в сторону Бессарабки.