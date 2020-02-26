Сегодня на пикете под Офисом президента мужчина облил себя воспламеняющейся жидкостью и совершил самоподжог.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

“По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями.

Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р.

Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р.

Фото и видео: Юрий Орденко

Сейчас полиция устанавливает личность потерпевшего.