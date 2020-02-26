Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
“По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени”, – говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями.
Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р.
Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р.
Фото и видео: Юрий Орденко
Сейчас полиция устанавливает личность потерпевшего.
- 26 июля 2018 года в Киеве возле здания Министерства обороны доброволец в знак протеста облил себя горючим веществом и поджег.