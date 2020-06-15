Об этом сообщает корреспондент #Букв.
После перепалки участников акции в поддержку Стерненко с журналистами телеканала Zik полицейский спецназ предпринял попытку оттеснит протестующих из-под здания суда. В ответ на это протестующие зажгли фаера.
Между правоохранителями и активистами возникла потасовка, в результате которой несколько протестующих были задержаны.
По словам общественного активиста Романа Синицына, на данный момент полицейские задержали 5-6 людей.
“Николай Выговский и Виталий Овчаренко и еще 5-6 людей задержаны, часть побитых беркутом в автозаках”, – написал он.
Также видео потасовки опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Дзиндзя.
Один из четверых задержанных активистов Виталий Овчаренко прямо из полицейского “автозака” на своей странице в Facebook сообщил, что вероятнее всего их везут в Шевченковский райотдел.
“Беркута вели себя крайне брутально. Сейчас предварительно везут в Шевченковское отделение нацполиции. Всего нас четверо задержанных”, – написал он.
- Напомним, что 12 июня в Шевченковском суде проходило заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для Стерненко. Тогда под зданием суда произошли потасовки с правоохранителями. Под вечер силовики не пропускали поручителей в суд, из-за чего возникли новые столкновения.
- В тот же день судья объявил перерыв и назначил следующее заседание на 15 июня.