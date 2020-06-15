У здания Шевченковского суда Киева, где проходит заседание по делу Сергея Стерненко, происходят столкновения активистов с полицейскими.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

После перепалки участников акции в поддержку Стерненко с журналистами телеканала Zik полицейский спецназ предпринял попытку оттеснит протестующих из-под здания суда. В ответ на это протестующие зажгли фаера.

Между правоохранителями и активистами возникла потасовка, в результате которой несколько протестующих были задержаны.

По словам общественного активиста Романа Синицына, на данный момент полицейские задержали 5-6 людей.

“Николай Выговский и Виталий Овчаренко и еще 5-6 людей задержаны, часть побитых беркутом в автозаках”, – написал он.

Также видео потасовки опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Дзиндзя.

Один из четверых задержанных активистов Виталий Овчаренко прямо из полицейского “автозака” на своей странице в Facebook сообщил, что вероятнее всего их везут в Шевченковский райотдел.

“Беркута вели себя крайне брутально. Сейчас предварительно везут в Шевченковское отделение нацполиции. Всего нас четверо задержанных”, – написал он.