В Сумской области произошел выброс одоранта - вещества, которое добавляют в газ, чтобы придать ему сильный специфический запах и по которому определяют места утечки.

Об этом сообщил заместитель Сумского городского головы Александр Журба.

“В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, вблизи села Ганновка произошел выброс одоранта – вещества, которое добавляют к природному газу, являющееся токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания”, – написал он.

Чиновник призвал жителей закрыть окна и по возможности увлажнить воздух в помещении.