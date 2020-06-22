Под завалами обломков взорвавшегося дома в Киеве могут оставаться еще двое людей.

Об этом написал на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

“Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома”, – сообщил он.

Замминистра также добавил, что секция дома с 40 квартирами, в которой произошел взрыв, не подлежит восстановлению.

Помимо того, пресс-служба МВД также сообщила, что спасателями были разобраны завалы 5 и 6 этажей и в данный момент продолжается разбор завалов 4 этажа.

“52-х жителей поврежденного подъезда №6 размещено в школе-интернате №12 и общежитие “Укрзализныци”, организовано питание. Жителям близлежащего подъезда №5 (зарегистрировано 71 человек), в сопровождении спасателей разрешено забрать из своих квартир документы и вещи первой необходимости и предложено расселиться в школе-интернате №12″, – сказано в сообщении.