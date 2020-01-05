У населенного пункта Золотое-4 на мине подорвался грузовик. Погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

“Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате подрыва один украинский военный погиб, а еще один получил тяжелые ранения.

Сообщается, что в данный момент на месте работает следственная группа, выясняющая обстоятельства инцидента.