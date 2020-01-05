Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
“Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате подрыва один украинский военный погиб, а еще один получил тяжелые ранения.
Сообщается, что в данный момент на месте работает следственная группа, выясняющая обстоятельства инцидента.
- В субботу, 4 января, на Донбассе получили ранение двое украинских военнослужащих, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.