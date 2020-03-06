Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался от своих слов по поводу того, что на территорию незаконно аннексированного полуострова Крым стоит возобновить подачу воды.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Накануне Шмыгаль сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна подавать воду в Крым “потому что там живут украинцы”.

“Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантов, не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе”, — говорил Шмыгаль.

“Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Мы не собираемся подавать воду не в Украину. Крым — это Украина. Или нет? Крым — это Украина. Мы будем подавать воду в Украину? Там живут украинцы. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут”.

После реакции на такое неоднозначное заявление Шмыгаль решил реабилитироваться, отказавшись от своих слов.

“В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно”, – написал он.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Шесть лет назад, 27 февраля 2014 года началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова российскими войсками. 1 марта 2014 года Российская Федерация официально приняла решение о введении своих войск на территорию Украины. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В конце февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что исключает возможность поставок воды в незаконно аннексированный Крым.