Рекордную взятку в размере 6 млн долларов предлагали руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге.

“Дело, о котором идет речь, расследовалось в ГПУ, затем, когда Генеральная прокуратура лишилась функции следственного органа, дела начали передаваться в НАБУ. В одному из этих дел было объявлено подозрение бывшему министру господину Злочевскому”, – сказал Сытник.

По его словам, следствие по делу Злочевского было остановлено в связи с розыском подозреваемого.

Сытник также рассказал, что взятка предназначалась за закрытия эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного “Реал Банк”.

Самуо же дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года.

“Почему была такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украине”, – рассказал Сытник.

По делу о даче взятки задержаны три человека.

“Первое лицо – это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ДФС в Киеве, второе лицо имела отношение, сейчас это проверяется, в компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо тоже работник ДФС и также доверенное лицо Злочевского”, – сообщил Сытник.

Кроме того, руководитель НАБУ подчеркнул, что 6 млн долларов – это рекордная сумма предлагаемой взятки в истории Украины.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.

В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.