Госуправление делами за 6 месяцев 2020 приобрело часов на 0,7 млн гривен для проведения мероприятий и официальных встреч с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает проект “Наші гроші”.

Так в течение мая-ноября ГУД заключило с ООО “Киевский часовой завод” 15 соглашений на закупку подарочных часов для проведения мероприятий и официальных приемов с участием президента Владимира Зеленского. Всего в этом году таких соглашений было 17.

Общая стоимость этих соглашений — 723 тысячи гривен. При этом все сделки были проведены по упрощенной процедуре, поскольку стоимость товаров не превышала 50 тысяч гривен.

Было приобретено 172 изделия украинского бренда Kleynod (по 11-12 в одной закупке), принадлежащего заводу.

Больше всего (74 из 172) приобретено часов модели K20.6. Журналисты отмечают, что на сайте бренда есть две модели с похожими номерами. Они входят в лимитированную серию “Клейнод независимости”.

У них позолоченный корпус из нержавеющей стали, швейцарский кварцевый механизм, минеральное стекло, кожаный ремешок и цифры по мотивам трезубца.

Также было заказано 48 часов модели KFS 810 и 25 часов KFS 510.

Это мужские модели в военном стиле с корпусом из нержавеющей стали, швейцарским кварцевым механизмом, минеральным стеклом, каучуковым ремешком, люминесцентными знаками циферблата и стрелками.

Также было приобретено 25 женских часов К135-503W Kr с узором. У них швейцарский кварцевый механизм, корпус из нержавеющей стали, минеральное стекло, а также ремешок из сатина и кожи.

Основателем и директором “Киевского часового завода”, согласно данным открытых реестров, является киевлянин Алексей Золотарев.

Еще в 2016 году 5% капитала завода принадлежало российскому заводу “Часовой завод “Полет”.