Уже в четверг, 17 декабря, Верховная Рада Украины может приступить к рассмотрению кадровых перестановок в Кабинете Министров. Банковая уже предложила несколько кандидатур потенциальных новых министров.

Об этом идет речь в статье #Букв “Бюджет под елку, война за МинАПК и подарок Коломойскому”.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил “слугам народа” поддержать кандидатуры:

• бывшего ТОП-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики;

• генерал-майора СБУ, кандидата психологических наук, контрразведчика Юлию Лапутину на должность главы Министерства по делам ветеранов;

• главы Госгеокадастра Романа Лещенко на должность главы Минагрополитики (министерство планируют восстановить в следующем году);

• вр. и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назначить на постоянной основе;

• главу Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как отмечается в статье, назначение Витренко не может не порадовать олигарха Игоря Коломойского и огорчит Рината Ахметова.

Должность первого вице-премьера для Юрия Витренко стала предметом торга накануне – на фоне рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год. Так, за документ проголосовала группа “За майбутне”, чей лидер Игорь Палица еще несколько недель тому назад обвинял фракцию президента в том, что им дают по 20 тысяч долларов за голосование за бюджет.

“Как оказалось, чтобы изменить решительную позицию, нужно немного – должность первого вице-премьера по вопросам энергетики для Юрия Витренко. Перспектива этого назначения очень радует Игоря Коломойского и раздражает Рината Ахметова. Ведь Витренко получит министерство, с которого сняли ахметовскую Ольгу Буславец”, – подчеркивается в статье.

Стоит отметить, что Юрий Витренко является автором схемы возврата денег “Укрнафты”, за которую за долги Коломойского заплатят украинцы.

Во вторник вечером, 15 декабря, кандидатуру Витренко депутатам от “Слуги народа” представил президент Владимир Зеленский. Встреча должна была состояться в конгрессно-выставочном центре “Парковый”, но из-за рассмотрения госбюджета, которое затянулось, прошла в стенах Верховной Рады.

“Это была одна из самых длинных встреч с президентом, очень конструктивная, мы даже смогли задать вопросы и поговорить. Витренко выглядел достаточно убедительно. Сейчас в чате мы запустили сигнальный сбор подписей, чтобы понять, сколько внешних голосов надо добрать”, – рассказал #Буквам один из депутатов от “СН”.

Стоит отметить, что не все “слуги народа” поддерживают выделение отдельного Министерства по агрополитике. В чатах они предлагали создать также “министерство освоения Марса и Луны”.

В связи с этим один из “слуг” подтвердил #Буквам, что у их кандидата на должность главы Минагрополитики Романа Лещенко могут возникнуть проблемы с голосами. В чате депутаты при обсуждении писали, что “таких масштабов кражи земли”, как при Лещенко, еще не было.

“Он также имел неосторожность сказать, что не понимает, зачем компенсировать аграриям 14% НДС. Поэтому группе аграрных олигархов “Довира” это может сильно не понравиться. Как и нашим”, – отметил собеседник #Букв.

Также может не состояться отставка главы Минэкологии Романа Абрамовского, несмотря на то, что он сам подал в Раду соответствующее заявление.

В чате нардепы требовали заслушать министра, чтобы он объяснил, почему уходит. Эти же вопросы они задавали премьеру Денису Шмыгалю на встрече во вторник.

“Шмыгаль, следует признать, был самым невнятным на этой встрече. Даже Шкарлет и тот выглядел лучше. Почему уходит Абрамовский, премьер не пояснил, но за него очень сильно вступился комитет. Поэтому отставка под вопросом. Как и еще часть назначений”, – отметил собеседник #Букв.