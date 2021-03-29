Об этом на брифинге фракции “Слуги народа” в понедельник заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, в феврале президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент 4 законопроекта, касающиеся так называемой налоговой амнистии (речь идет о предоставлении возможности тем, кто десятилетиями не платили налоги с доходов, легализовать их).

Это законопроекты №5153-5156 “о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет”.

Три из них (№№5153, 5155, 5156) рассмотрят на внеочередном заседании парламента 30 марта.

Гетманцев убежден, что предложения Зеленского по налоговой амнистии (которая, к слову, была одним из предвыборных обещаний президента), будут поддержаны даже оппозицией.

“Вынесены только три. Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс” (№5154 — ред.), он является производным от основного пакета. Поэтому он будет вынесен, когда мы поддержим [основной пакет], а я убежден, что мы поддержим, не только голосами монобольшинства, но и голосами наших коллег из оппозиции”, — сказал Гетманцев.

Что и зачем предлагает президент?

Зеленский предлагает ввести налоговую амнистию на 1 год.

“По проекту закона, который был внесен президентом, амнистия должна длиться год. То есть с июля 2021 по июль 2022 года”, — сказал Гетьманцев.

По словам нардепа, налоговая амнистия должна способствовать выполнению 3 стратегических задач.

“Первое — это дать возможность людям (и малому, и большому, и среднему бизнесу) выйти в “белую”. Перед тем, как заработает в полном объеме наш антиоффшорный закон, перед тем, как начнется автоматический учет налоговой информации с более чем 100 странами мира […] мы должны дать возможность выйти в “белую”, подвести черту под своим черным финансовым прошлым”, — заявил он.

Также глава профильного комитета отметил, что принятие пакета законопроектов должно способствовать возвращению средств в экономику Украины.

“Третья цель налоговой амнистии — фискальная. Безусловно, мы хотим привлечь средства в государственный бюджет, потратить их на те социальные программы, которые будут предусмотрены”, — добавил он.

Легализовать те активы, за которые не уплачены налоги, сможет любой. Для этого нужно подать декларацию и уплатить налог по более низкой, амнистиционной ставке. Но в первую очередь амнистия направлена ​​на детенизацию крупного бизнеса, зарегистрированного в оффшорных зонах.

Также глава комитета отметил, что широкий перечень активов не потребует легализации в соответствии с законопроектом.

“Не подлежат налоговой амнистии активы лица, которые были заработаны с уплатой налогов в любой форме. Даже если они были освобождены от уплаты налогов. Например, по наследству от близких родственников. Эта операция не подлежит налогообложению, но эти активы являются белыми и не требуют легализации”, — пояснил Гетманцев.

По его словам, это квартира площадью до 120 кв. м, дом площадью до 240 кв.м, земельные участки, которые находятся в пределах бесплатной приватизации, а также деньги на сумму до 400 тысяч гривен или эквивалентные по стоимости активы.