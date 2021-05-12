Понад 8 тисяч осіб в Україні задекларували доходи в розмірі 1 млн гривень. Це на 6% більше, ніж торік.

Про це свідчать попередні дані Державної податкової служби України.

Наразі доходи в розмірі більш як 1 млн гривень задекларувала 8451 особа, з них 1 особа (мешканець Києва) задекларувала понад 1 млрд гривень.

Кількість мільйонерів за рік зросла на 6%. Найбільше їх серед мешканців Києва (3375 осіб) та Дніпропетровської, Харківської та Київської областей (684, 595 та 540 осіб відповідно).

“Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 70,4 млрд грн, визначено до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1,6 млрд грн, військового збору – 0,2 млрд гривень”, — зазначають податківці.

Найбільше ніж решта податків з доходів в інших країнах до держбюджету сплатив мешканець Києва (понад 80 млн гривень).

Понад 20 млн гривень податків сплатили 12 осіб, половина з них — з Києва, по дві особи з Одещини та Київщини, по одній — з Харківщини та Львівщини.