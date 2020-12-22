Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Свою акцию протестующие называют “налоговым Майданом”.
Они выступают против фискализации малого предпринимательства и локдауна, который, по мнению участников акции, ограничивает право на труд только части предпринимателей.
Как известно, активисты #SaveФОП недовольны законопроектом № 4439-д, который Верховная Рада приняла 1 декабря. Согласно этому документу, на 1 год переносится введение кассовых аппаратов (РРО) для физлиц-предпринимателей (до 1 января 2022 года).
Однако не для всех: предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах с высокими рисками уклонения от налогообложения (“рисковые” виды деятельности), должны внедрить РРО уже в 2021 году. Участники акции, в частности, недовольны таким исключением.
Они настаивают на принятии других законопроектов: в частности, №3993 (относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей).
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности произошли столкновения между митингующими активистами SaveФОП и правоохранителями. После митинга под Парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских. После этого протестующие не покинули площадь, и вечером произошли новые стычки. Протестующие остались ночевать на Майдане.
- Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Новый орган будет способствовать налаживанию диалога между органами государственной власти и ФЛП.