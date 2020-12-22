Во вторник, 22 декабря, активисты движения #SaveФОП вновь устроили крупную акцию протеста в центре Киева – на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Свою акцию протестующие называют “налоговым Майданом”.

Они выступают против фискализации малого предпринимательства и локдауна, который, по мнению участников акции, ограничивает право на труд только части предпринимателей.

Как известно, активисты #SaveФОП недовольны законопроектом № 4439-д, который Верховная Рада приняла 1 декабря. Согласно этому документу, на 1 год переносится введение кассовых аппаратов (РРО) для физлиц-предпринимателей (до 1 января 2022 года).

Однако не для всех: предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах с высокими рисками уклонения от налогообложения (“рисковые” виды деятельности), должны внедрить РРО уже в 2021 году. Участники акции, в частности, недовольны таким исключением.

Они настаивают на принятии других законопроектов: в частности, №3993 (относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей).