Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что выступление Ирины Хакамады состоится 27 февраля в рамках DreamBIG Forum, организованном основателем строительной компании Артуром Мхитаряном.

“Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично”, — говорится в сообщении компании.

Стоит отметить, что в прошлом Хакамада неоднократно баллотировалась и избиралась в Государственную думу, также участвовала в президентских выборах в России 2004 года и занимала должности член Совета при президенте России Владимира Путина по вопросам развития гражданского общества и прав человека, а также была членом общественного совета при Минобороны РФ.

При этом Хакамада неоднократно оценивала незаконную аннексию Крымского полуострова Россией положительно.

К примеру, в день проведения “референдума” в Крыму в марте 2014 года Хакамада заявила в эфире телеканала “Свободное время” заявила следующее:

“Для меня он (реферемендум — ред.) неожиданность не был. … Я как раз считаю, что Киеву надо оставить Крым России, а России нужно жить с Крымом и на этом эту историю закончить”.

Уже в апрельском интервью на радио “Эхо Москвы” Хакамада назвала присоединение Крыма к России аннексией, объяснив ее попытками российских властей “консолидировать нацию”.

Во время пресс-конференции президента Путина в 2014 году Хакамада открыто похвалила аннексию полуострова.

“Крым всегда нуждался российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. … Но они (жители полуострова, – ред.) всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы – победитель. Вы действительно провели супер операцию без единого выстрела”, — говорила Хакамада.