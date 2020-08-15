Заявление опубликовано на официальном сайте МИД.

В ведомстве констатировали, что официально опубликованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

“Мы в общем разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов”, – отмечается в заявлении.

В МИД также призвали руководство Беларуси “не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов”, а также белорусов, которые “вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию”. Кроме того, в министерстве призвали тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

“Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан”, – говорится в заявлении.

Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза провели переговоры, по итогам которых согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС подчеркнули, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.

“Министры подтвердили, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский Союз считает, что результаты были сфальсифицированы, и поэтому не принимает результаты выборов, представленные Центральной избирательной комиссией Беларуси. В связи с этим Европейский Союз представит белорусским властям предложение о поддержке в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса. Министры также согласились с необходимостью наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов. Незамедлительно начнется работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Беларуси”, – подчеркивалось в заявлении по итогам заседания.

Главы МИД стран ЕС осудили нападения и задержания журналистов, в том числе граждан Евросоюза. Они также призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

“ЕС ожидает, что власти немедленно освободят всех незаконно задержанных лиц. В свете шокирующих сообщений о бесчеловечном обращении и условиях содержания под стражей Европейский Союз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности”, – говорится в заявлении.