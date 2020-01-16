На вчерашнем заседании фракции "Слуги народа" не была поддержана идея об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в связи с обнародованием аудиозаписей якобы с его участием.

Об этом заявил в комментарии журналистам первый заместитель главы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, сообщает корреспондент #Букв.

Он уточнил, что фактически полноценного голосования по данному вопросу среди “слуг народа” не было.

“Предлагались какие-то эмоциональные шаги, но фракция не поддержала этот шаг вообще. Это было так: “А давайте срочно снимать Гончарука. Кто за?” Там пять рук поднялось. Ну окей. Это можно считать голосованием или каким-то серьезным процессом? Это эмоциональная реакция депутатов, которые себя считают оппозиционными к Правительству”, – подчеркнул Корниенко.

Комментируя политические последствия обнародования аудиозаписей, он напомнил, что у Правительства Гончарука и у самого премьера есть “иммунитет” на год.

“Политические последствия могут быть в пределах действующего законодательства. Со стороны Верховной Рады есть политический иммунитет относительно отставки Правительства, в первую очередь премьер-министра в течение года с момента утверждения программы деятельности Правительства. Относительно личной политической ответственности – это каждый политик должен сам решать. Я думаю, что господин Алексей эти решения будет принимать”, – заявил Корниенко.

Информацию о том, что вопрос отставки Гончарука не нашел поддержки среди “слуг народа”, подтвердил и глава фракции “СН” Давид Арахамия.

“Вчера была одна группа народных депутатов из нашей фракции, скажем так – одна группа влияния. Она приходила и очень активно настаивала, чтобы предварительно сделать какое-то сигнальное голосование внутри фракции и получила аж целых десять голосов”, – отметил Арахамия.

В ответ на уточняющий вопрос, была ли это “группа Коломойского”, он заявил: “Похоже на то”.

По данным СМИ, в “группу Коломойского”, в частности, входят нардепы Александр Ткаченко, Максим Бужанский, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.

(На видео – с 1:50)