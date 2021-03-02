Доктор Майкл Райан, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям, заявил, что победить пандемию коронавируса COVID-19 до конца 2021 года нереально.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

На брифинге он завил, что “преждевременно” и “нереально” думать, что пандемию можно будет остановить ​​к концу года. При этом он подчеркнул, что массовая вакцинация может значительно снизить количество госпитализаций и смертей.

“Если вакцины начнут оказывать влияние не только на смертность и не только на количество госпитализаций, но и окажут значительное влияние на динамику передачи и риск инфицирования, то я верю, что мы ускорим борьбу с этой пандемией”, – сказал Майкл Райан.

Но Райан предостерег от ложного самоуспокоения, заявив, что в условиях развивающейся эпидемии ничего нельзя гарантировать.