Об этом сообщает американский телеканал ABC News.
На брифинге он завил, что “преждевременно” и “нереально” думать, что пандемию можно будет остановить к концу года. При этом он подчеркнул, что массовая вакцинация может значительно снизить количество госпитализаций и смертей.
“Если вакцины начнут оказывать влияние не только на смертность и не только на количество госпитализаций, но и окажут значительное влияние на динамику передачи и риск инфицирования, то я верю, что мы ускорим борьбу с этой пандемией”, – сказал Майкл Райан.
Но Райан предостерег от ложного самоуспокоения, заявив, что в условиях развивающейся эпидемии ничего нельзя гарантировать.
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