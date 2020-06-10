Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
“Шевченковский районный суд города Киева продлил срок пребывания под стражей генерал-майору Валерию Шайтанову до 8 августа 2020 года”, – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 14 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова, который, по информации правоохранителей, поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.
В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).
- 16 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал для генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ России, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
- СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций “Альфа”, фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ России.