Видео с суда опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский.
На ролике подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа говорит во время заседания, что перед аварией курил “травку” (марихуанну).
Также подозреваемый рассказал, что не помнит, куда именно ехал, но может вспомнить момент ДТП.
Помимо того Желепа считает, что он заслуживает максимального наказания.
Напомним, что водитель “Мерседеса”, который устроил смертельное ДТП в Киевской области, был пьян. В его крови содержание алкоголя составило 1,32 промилле.
- Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся семья.