Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом во время судебного заседания признался, что употреблял наркотики.

Видео с суда опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский.

На ролике подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа говорит во время заседания, что перед аварией курил “травку” (марихуанну).

Также подозреваемый рассказал, что не помнит, куда именно ехал, но может вспомнить момент ДТП.

Помимо того Желепа считает, что он заслуживает максимального наказания.

Напомним, что водитель “Мерседеса”, который устроил смертельное ДТП в Киевской области, был пьян. В его крови содержание алкоголя составило 1,32 промилле.